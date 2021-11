Tifosi Pisa, a Brescia trattati da animali

(ANSA) - BRESCIA, 28 NOV - I tifosi del Pisa denunciano di essere stati "trattati da animali" in occasione della trasferta di ieri a Brescia, dove la squadra toscana ha giocato e vinto conquistando la vetta del campionato di Serie B.

"Ammassati come animali, motori degli autobus accesi immotivatamente parecchio tempo prima della partenza, rendendo l'aria irrespirabile. Settore ospiti chiuso per due terzi e tutti i tifosi pisani ammassati in uno spicchio di curva. Nessun controllo green pass. Tornelli che non funzionano e nessuna distanza rispettata per impossibilità manifesta" riporta il sito "L'Arno.it".

"Siamo tifosi e paghiamo il biglietto. Trattateci come persone non come bestie", denunciano i tifosi del Pisa. (ANSA).