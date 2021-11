Sbarcato a Malpensa ma campano l'uomo con variante Omicron

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Omicron è già in Italia. Una sequenza riconducibile alla nuova variante del Coronavirus è stata identificata su un cittadino campano - vaccinato con due dosi - sbarcato qualche giorno fa a Malpensa dal Mozambico.

Il 'paziente zero' italiano, un professionista dipendente di una azienda internazionale, è stato sottoposto a tampone quando è sbarcato nello scalo lombardo. Il test è risultato in seguito positivo al Covid e l'allarme di questi giorni sui viaggiatori di rientro dall'Africa australe ha acceso i riflettori sul suo caso, facendo partire riscontri più approfonditi anche sui suoi familiari conviventi, residenti in Campania. Il Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano ha così sequenziato la nuova variante. Lievi i sintomi riscontrati. Il paziente, il suo nucleo familiare composto da cinque persone e tutti i loro contatti sono stati subito posti in isolamento prudenziale. Sono in buone condizioni di salute; allertati i laboratori campani che stanno già lavorando per ottenere i risultati genomici. Al momento non sono stati identificati contatti positivi in Lombardia dell'uomo. (ANSA).