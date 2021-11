Monopattini: a Milano rappresentano 14% incidenti su 2 ruote

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Il 14,3% degli incidenti "a due ruote" di Milano avviene con i monopattini, secondo un'analisi dell'ASST Gaetano Pini-CTO, presentata oggi ed effettuata sugli accessi al Pronto Soccorso nel semestre maggio-novembre 2021.

In questo periodo, la struttura ha preso in carico 1955 pazienti con traumi da incidente su due ruote, di cui 280 su monopattino. L'ospedale Niguarda ha registrato 37 accessi al Pronto Soccorso per incidente da monopattino elettrico tra luglio 2020 e novembre 2021, il Policlinico 149 tra il primo gennaio 2019 e il 31 maggio 2021. Gli esperti hanno individuato una frattura tipica di questo genere di traumi: la rottura bilaterale del gomito, causata dalla classica caduta a "catapulta", in cui il guidatore è sbalzato in avanti.

Secondo i dati scientifici internazionali, il 30% dei traumi da monopattino avviene quando ci si mette alla guida per la prima volta e il 37% è da attribuire a una velocità eccessiva. Globalmente il numero di traumi in monopattino è in aumento, come dimostrano i dati del Nord America, cresciuti dai 4582 nel 2014 ai 14651 nel 2018 (fonte JAMA 2020). Nelle grandi metropoli internazionali l'incidenza delle visite in Pronto Soccorso è di 1 caso ogni 1500 viaggi, il picco di incidenza le 18 e le 22 e si verifica un ricovero ogni 100.000 viaggi, con un'età media di 34 anni.

Per il direttore del Comitato scientifico dell'ASST Gaetano Pini-CTO Pietro Randelli "l'utilizzo di protezioni a mani e polsi, un'educazione maggiore all'utilizzo del mezzo dopo 'test drive' e tutorials oltre a un attento controllo della velocità massima del monopattino (specialmente per quelli di proprietà) potrebbero essere utili a ridurre il numero di incidenti e i loro effetti". (ANSA).