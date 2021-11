Incendio in ditta, nube visibile da km

(ANSA) - BERGAMO, 25 NOV - Un vasto incendio è scoppiato all'alba di oggi a Verdellino, in una ditta della zona industriale di Zingonia (Bergamo): bruciano in via Vienna due capannoni usati come deposito. Molto alte le fiamme e anche la colonna di fumo nero, visibile da chilometri di distanza.

L'incendio ha raggiunto anche una ditta confinante. Sul posto i vigili del fuoco con 12 squadre e la Protezione civile, oltre ai carabinieri. Al momento non risultano feriti. (ANSA).