Salute: scarsa idratazione rende più sensibili al dolore

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Bere abbastanza acqua può portare a ridurre la percezione del dolore come, per esempio, quello causato da mal di testa, dai problemi digestivi, da crampi muscolari o anche da rigidità muscolare. E' quanto spiega l'Osservatorio San Pellegrino, precisando che diversi studi sostengono questa tesi, come, ad esempio le analisi condotte da un gruppo di ricercatori neozelandesi dell'Università di Massey1.

Lo studio ha previsto il coinvolgimento di un gruppo di volontari nel cossidetto Cold Pressure Test - test dello stimolo del freddo - che consiste nel sottoporre i partecipanti alla pressione fredda sui piedi finché il dolore non diventa intollerabile - sono stati sottoposti a tale prova sia da idratati che da disidratati. Andando a confrontare il tempo di sopportazione durante le due fasi ne è risultato che quando i soggetti erano fortemente disidratati percepivano il dolore il 40% in più rispetto a quando invece erano ben idratati.

Sorprende, inoltre, come gli effetti negativi siano stati riscontrati già con una lieve disidratazione, che porta ad un aumento del 20% alla sensibilità del dolore.

"Lo stress termico provocato dal Cold Pressure Test sull'organismo porta a un aumento della pressione sanguigna - spiega il professor Alessandro Zanasi, membro effettivo della Stockholm Water Foundation, presidente dell'Associazione Nazionale Risorsa Acqua e membro dell'Osservatorio Sanpellegrino - Durante il test il corpo risponde allo stimolo regolando come reazione la temperatura corporea. Se l'organismo è ben idratato, il sistema di termoregolazione è più efficiente, il che permette, attraverso la stimolazione del sistema nervoso simpatico e l'aumento della produzione di endorfine - che provoca un effetto analgesico - di adattarsi con più facilità e velocità alle nuove condizioni ambientali. Ecco come l'idratazione del proprio corpo influisce sulla percezione del dolore". (ANSA).