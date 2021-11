Artigiano in Fiera: da panettoni a bijoux le idee per Natale

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Sette padiglioni e 1.800 espositori dove scegliere i regali per il Natale 2021, dalle eccellenze gastronomiche dei Paesi stranieri, a quelle italiane come il panettone, fino alle sete giapponesi, alle creazioni di bigiotteria e ai regali per la casa. Tutto questo si potrà trovare alla venticinquesima edizione di Artigiano in Fiera che si terrà alla Fiera di Milano Rho dal 4 al 12 dicembre.

Dopo due anni la manifestazione propone un nuovo percorso alla scoperta di produttori di eccellenze gastronomiche dolci e salate, con i produttori di jamon iberico, fino alle olive greche e i formaggi francesi. Si torna in Italia con il dolce simbolo del Natale, il panettone, che si troverà in diverse versioni dalla classica con Italo Vezzoli, Sal De Riso dalla Campania, fino allo "Sfiziusu" al pistacchio di Terra Siciliae e le versioni salate dei fratelli Simone e Marco Bortolus della Pasticceria Dolcevita di Codroipo, in provincia di Udine, alla birra e prosciutto cotto di Trieste, oppure con lo speck di Sauris e la cipolla rossa di Cavasso.

Per chi ama i capi di moda all'Artigiano in fiera potrà trovare dalle sete giapponesi alla pelle delle concerie toscane, con i Fiorentini Da Rienzo. La bigiotteria italiana sarà rappresentata da piccole aziende come Rina Mann o dalla friulana Vo Creative Design, i gioielli dal mondo sono targati India, Africa, Nepal. Al padiglione 4 ci sarà l'area 'La tua casa' dove si potranno selezionare prodotti per la casa e complementi d'arredo unici realizzare nelle migliori botteghe italiane e non. (ANSA).