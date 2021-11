A Milano studenti in corteo per chiedere una scuola 'diversa'

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Anche a Milano, come in altre città italiane, gli studenti sono scesi in piazza per chiedere una scuola diversa, più sicura, con più investimenti per il diritto allo studio, per i trasporti pubblici e per una nuova didattica e un nuovo sistema di valutazione, come è spiegato nel Manifesto del Futuro lanciato in occasione della mobilitazione.

Per le strade di Milano hanno sfilato, in un corteo che si è snodato per le vie del centro, circa duecento studenti partiti alle 9:30 da largo Cairoli e arrivati sotto la sede della prefettura per portare le loro istanze. In testa al corteo lo striscione con la scritta: "Siamo il futuro che si ribella". Nel corso della manifestazione gli studenti hanno fatto una serie di flash mob. "Siamo in piazza per l'edilizia, per il benessere psicologico, per l'accoglienza, per una nuova didattica", hanno spiegato. (ANSA).