San Siro: Sala, solo una battuta con Moratti, rapporto cordiale

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - "Io con Massimo Moratti ho un rapporto talmente cordiale, ieri sera ci siamo visti nella serata in memoria di Gino Strada, e ci siamo salutati super affettuosamente, quindi le battute sono le battute". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della provocazione lanciata ieri a Massimo Moratti, che ha aderito al comitato Sí Meazza, a cui ha detto di comprare lo stadio se intende salvarlo. "Dopo questo percorso durato due anni ci mancherebbe che ora, dopo aver preso una decisione, io cambi idea - ha aggiunto - .

Rimane il fatto che, se si fa lo stadio, nuovo tenere aperto San Siro costa un sacco di soldi. E io la macchinetta per stampare i soldi non ce l'ho. E ci mancherebbe altro che penalizzassi la povera gente che ha bisogno di nostre attenzioni per la questione di San Siro". (ANSA).