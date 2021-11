Lombardia: Consiglio su riforma sanità anche in notturna

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - A partire da lunedì prossimo le sedute del Consiglio regionale della Lombardia dedicate all'esame del testo di revisione della legge sulla sanità - contestato dalle minoranze impegnate in una 'maratona' con centinaia di ore di interventi in programma - proseguiranno anche in notturna, vale a dire fino a mezzanotte.

Lunedì 22 e martedì 23 novembre - si legge nella comunicazione inviata ai consiglieri dal presidente dell'Assemblea lombarda Alessandro Fermi - l'Aula è convocata dalle 10 alle 24 con intervalli tra le 13 e le 14.30 e tra le 20 e le 21.00. Mercoledì la seduta si svolgerà dalle 14.30 alle 24, mentre la mattina sarà dedicata all'esame del Documento di economia e finanza regionale (Defr). Giovedì 25 e venerdì 26 la discussione inizierà con due ore di anticipo, alle 8, e terminerà alle 24. In relazione all'andamento dei lavori, il presidente si riserva inoltre una convocazione straordinaria del Consiglio nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 novembre.

(ANSA).