Green pass: deviato corteo a Milano, bloccato traffico

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Ha deviato dal percorso previsto il corteo No Green pass a Milano. Arrivati a metà di corso di Porta Romana, invece di girare a sinistra in via Lamarmora i manifestanti hanno imboccato corso di Porta Vigentina, percorrendo quindi una strada non prevista dalla Questura. E' stato poi bloccato il tentativo dei manifestanti di arrivare in Darsena. Il corteo ha fatto marcia indietro e ora sta nuovamente dirigendosi verso corso di Porta Romana. Ci sono stati momenti di tensione con alcuni automobilisti, in particolare 4 ragazzi a bordo di una Yaris all'altezza di viale Bligny sono scesi dall'auto presa a calci dai manifestanti, con insulti e spintoni prima dell'intervento delle forze dell'ordine.

Alcuni manifestanti hanno portato in spalla una bara di cartone avvolta in una bandiera dell'Italia con dei garofani sopra per celebrare "il funerale della libertà", altri indossano invece dei gilet gialli.(ANSA).