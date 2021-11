Danza: Polunin, assoli e conversazioni intime a Milano

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Conversazioni intime e anteprime live dei nuovi assoli saranno protagoniste di "Sergei Polunin - an evening of dance and conversation', l'appuntamento in calendario il prossimo 10 dicembre al TAM Teatro Arcimboldi Milano con il ballerino di fama mondiale Sergei Polunin.

La serata è stata organizzata in occasione della pubblicazione della sua autobiografia "Free: A Life in Images and Words" e sarà l'occasione per assistere alle anteprime di alcuni nuovissimi assoli: "Bolero" nuova interpretazione del capolavoro di Ravel e "Paradiso", dal "Dante Metanoia" in tre parti dedicato al 700esimo anniversario di Dante e presentato in anteprima al Ravenna Festival a settembre. I biglietti sono disponibili da oggi sul circuito Ticketone e sul sito del teatro. (ANSA).