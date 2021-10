Tumori:Ieo lancia campagna sensibilizzazione follow the blue

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Dopo l'ottobre rosa dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la Fondazione Ieo-Monzino a novembre lancia Follow the Blue, un'iniziativa nata per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione contro malattie tipicamente maschili come il tumore alla prostata, e per sostenere la ricerca dello IEO-Istituto Europeo di Oncologia, sui tumori dell'uomo.

La campagna, alla sua prima edizione, sostiene un importante progetto di ricerca, un programma di profilassi per tumore prostatico in pazienti a rischio di mutazioni germinali.

L'obiettivo è studiare un programma di "screening genetico" strutturato nel tempo, per individuare tra i soggetti sani con familiarità i portatori di mutazione genetica, e offrire loro percorsi personalizzati di prevenzione.

Al progetto è legata una raccolta fondi sostenuta da Monopoly (Hasbro Gaming) e Barberino's. Monopoly donerà parte dei ricavi ottenuti a novembre dalla vendita dei suoi prodotti, promuovendo le "giornate dell'informazione e della prevenzione": i prossimi mercoledì 10, 17 e 24 novembre lo IEO aprirà infatti le sue porte per una serie di screening e visite gratuite dedicate alla popolazione maschile. La catena di barberie destinerà invece 10 euro per la vendita di alcuni set e trattamenti. Tra i sostenitori dell'iniziativa anche lo street artist TvBoy, che ha realizzato un murales lungo il Naviglio Grande di Milano con Leonardo Da Vinci e un bambino che gli colora i baffi di blu.

Il tumore alla prostata - ricorda la Fondazione - è il più diffuso negli uomini sopra i 50 anni: in Italia complessivamente 471.000 uomini convivono con una diagnosi di carcinoma prostatico, sono 36.000 i maschi italiani colpiti ogni anno, si calcolano oltre 6.800 decessi annui per tumore della prostata e la probabilità di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è il 92%. (ANSA).