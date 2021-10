Motociclista morto a Milano, si cerca il pirata della strada

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Un motociclista di 56 anni è morto poco prima delle 6 nello scontro con un altro mezzo, probabilmente pesante, il cui conducente non si è fermato per i soccorsi in via Ripamonti a Milano.

Le indagini per risalire a chi era alla guida del mezzo sono affidate agli agenti della Polizia locale. (ANSA).