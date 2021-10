Teatro: in prima mondiale a Milano 'Alice! In Wonderland'

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Debutterà a Milano in prima mondiale, il prossimo 9 dicembre, lo spettacolo di nouveau cirque 'Alice! In Wonderland'. Lo show sarà ospitato all'interno di una Spiegeltent, una struttura per spettacoli in legno, decorata all'interno da specchi e velluti, sarà installata nel cortile della Fabbrica del Vapore.

Lo spettacolo, prodotto da Razmataz Live in co-produzione con il Comune di Milano, vede al lavoro Simone Ferrari e Lulu Helbæk (ideazione e regia) con alle spalle creazioni come Nysa del Cirque du Soleil, e Paradiso XXXIII e alcune cerimonie di grandi manifestazioni olimpiche, la scenografa franco-belga Barbara de Limburg, il pluripremiato direttore della fotografia Pasquale Mari che firma il disegno luci e Nicolas Vaudelet, costumista francese per i recenti tour di Madonna e del Cirque du Soleil.

La colonna sonora originale è del musicista inglese John Metcalfe, arrangiatore per gli U2, i Coldplay, Peter Gabriel e i Blur.

Milano è la prima tappa di una tournée che porterà 'Alice! in Wonderland' a toccare Francia, Olanda, Germania, Canada e Stati Uniti. (ANSA).