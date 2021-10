Scala: a 370 anni 'La Calisto' debutta al Piermarini

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - A 370 anni dal debutto, avvenuto nel 1651 al teatro di Sant'Apollinare a Venezia, il 30 ottobre arriva per la prima volta alla Scala 'La Calisto' di Francesco Cavalli, opera che racconta il mito della ninfa trasformata da Giove nell'Orsa maggiore.

A metterla in scena il regista David McVicar, mentre la conduzione è affidata a Christophe Rousset con la sua orchestra Les Talents Lyiques qui integrati con l'orchestra di strumenti storici della Scala. "Abbiamo la coppia più bella possibile per questo progetto" ha osservato il sovrintendente Dominique Meyer.

Rousset è clavicembalista e studioso di musica barocca e McVicar ha firmato la regia di diverse opere Secentesche che trova "sorprendentemente accessibili soprattutto per chi non ha preconcetti su ciò che deve essere l'opera".

E questa Calisto - con un cast di cui fanno parte i soprano Chen Reiss e Olga Bezmertna, il basso Luca Tittoto e il baritono Marcus Werba - "sarà sorprendente" assicura Rousset. (ANSA).