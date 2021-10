San Siro, Scaroni: 'Nuovo stadio, sono ottimista'

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - "Il dialogo prosegue in modo serrato. Dobbiamo costruire un nuovo stadio di fianco al Meazza, questo è certo. Tutto il progetto Real Estate ci richiede, sia a noi che all'amministrazione comunale, invece, una revisione. Le esigenze, anche a seguito del Covid, dopo due anni sono cambiate": lo dice il presidente del Milan Paolo Scaroni in conferenza stampa al termine dell'assemblea dei soci del club rossonero. "Partiamo subito col nuovo stadio. Per il Real Estate ne parleremo con totale calma, trovando un punto d'incontro.

Sono uscito ottimista e confortato dall'incontro con il sindaco Sala. Il sindaco concorda su uno stadio di alto livello, per far sì che i due club di Milano non siano costretti a vendere i loro gioielli e penso a Lukaku o alla vicenda Donnarumma". (ANSA).