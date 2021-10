Rissa tra giovani in un bar a Gallarate, cinque in ospedale

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Nella notte fra sabato e domenica a Gallarate (Varese), in un locale, cinque ragazzi, quattro giovani dai 19 ai 23 anni e una ragazza di 20 sono finiti in ospedale a seguito a una rissa.

Lo riferisce La Prealpina la quale spiega che, al momento, non ci sono ancora denunce, mentre i poliziotti del commissariato stanno lavorando per ricostruire la dinamica della notte violenta.

La chiamata è arrivata alle 2 e 45 di domenica mattina e in via Milano si sono precipitate le volanti oltre a due ambulanze.

I soccorritori si sono trovati di fronte i cinque giovanissimi tutti alticci a causa dell'alcol e feriti.

Gli agenti li hanno identificati mentre i soccorritori li hanno trasportati al pronto soccorso. I poliziotti hanno poi raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire l'accaduto ma sembra che la lite si sia scatenata per motivi banali e a causa del troppo alcol.

Nel centro della cittadina - ricorda il quotidiano - ci sono stati diversi episodi anche per strada, a fine settembre un uomo è finito al pronto soccorso dopo aver ricevuto un calcio per aver difeso la sua amica molestata da un giovane.

Lo scorso 3 ottobre anche nella vicina Busto Arsizio in un locale pubblico, gli agenti del commissariato erano intervenuti per un episodio simile. Solo l'arrivo della volante aveva posto fine alla violenza: un ragazzo di 22 anni era finito al pronto soccorso. (ANSA).