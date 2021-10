Nespresso, 800 tonnellate capsule riciclate in 6 mesi (+29%)

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Ottocento tonnellate di capsule in alluminio del caffè recuperate nei primi sei mesi del 2021 per una crescita del +29%, equivalente a oltre 177 tonnellate di capsule esauste, rispetto allo stesso periodo del 2019, quando le tonnellate raccolte erano state 715. Sono i risultati del programma di economia circolare di Nespresso 'Da Chicco a Chicco', sviluppato in collaborazione con Cial, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, Utilitalia e Cic, Consorzio Italiano Compostatori.

Un risultato che si somma a quelli raggiunti nel 2020, quando sono state oltre 1.200 le tonnellate di capsule esauste Nespresso raccolte, in linea con il 2019. Il programma, su cui Nespresso ha investito a partire dal 2011 oltre 6 milioni di euro, consente ai consumatori di riconsegnare le loro capsule esauste in alluminio in 128 punti di raccolta in 73 città italiane.

Il riso prodotto grazie al riciclo delle capsule di caffè che diventato compost, viene poi riacquistato da Nespresso e infine donato a Banco Alimentare della Lombardia, a cui finora sono state donate oltre 3 milioni e mezzo di porzioni di riso, a cui si aggiungono le oltre 220.000 offerte a Banco Alimentare del Lazio. "Quest'anno 'Da Chicco a Chicco' compie 10 anni, un anniversario che ci permette di tracciare un bilancio totalmente positivo del progetto - ha spiegato Chiara Murano, Sustainability & Safety Health Environmental Manager di Nespresso Italiana -. I nostri consumatori hanno dimostrato di tenere sempre più al nostro progetto, permettendogli di raggiungere risultati in crescita anno dopo anno". Al primo posto tra le città più virtuose nella raccolta delle capsule c'è Milano dove nei primi sei mesi dell'anno sono state recuperate quasi 118 tonnellate di capsule esauste, +30% rispetto al primo semestre 2020. A seguire Roma con oltre 108 tonnellate, +21% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno, e Torino con quasi 62 tonnellate, per un +29% rispetto al primo semestre 2020. (ANSA).