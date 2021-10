Corriere Motori lancia nuovo canale e rinnova il mensile

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Corriere Motori, l'inserto del Corriere della Sera, il 27 ottobre debutta online con l'omonimo canale digitale e si presenta in edicola e in digital edition rinnovato nella grafica e nei contenuti. Lo rende noto, in un comunicato, Rcs.

L'appuntamento con i lettori e gli appassionati del mondo delle due e quattro ruote alla scoperta del nuovo Sistema Motori del quotidiano, prevede, sempre mercoledì alle 18.30, un incontro in streaming su corriere.it sul tema "2035: la svolta della mobilità", con l'intervento del ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, intervistato dal vicedirettore del Corriere, Daniele Manca.

Nel nuovo canale - sottolineano gli ideatori - ci sono tutte le emozioni, la passione, le notizie e le novità del mondo dell'automotive con le news e gli approfondimenti sui temi più caldi, le analisi, i confronti, le anteprime dei nuovi modelli di auto e moto, le interviste ai protagonisti del settore, i test drive degli esperti dell'inserto, le cronache dei principali eventi del mondo dei motori. Focus anche sulla mobilità sostenibile, con una sezione dedicata che seguirà le tendenze green del mercato auto. Grande spazio è riservato ai video, informativi ed emozionali, su auto e moto. Completano il canale Le guide con tutte le informazioni utili e il servizio L'esperto risponde, a cui i lettori possono inviare domande su temi come l'assicurazione, le multe, il bollo e la manutenzione dell'auto.

Le novità proseguono anche in edicola e in digital edition, dove il mensile si presenterà rinnovato nel look e con contenuti ampliati e riorganizzati. "Corriere Motori è un punto di riferimento per i lettori che nel mensile trovano un racconto distintivo e di qualità. Grazie al nuovo canale instauriamo un rapporto quotidiano, capace di rispondere in modo puntuale a una sempre crescente richiesta informativa, anche in mobilità", spiega Maurizio Donelli, caporedattore del Corriere della Sera e responsabile di Corriere Motori. (ANSA).