Si insedia il nuovo prefetto di Pavia Paola Mannella

(ANSA) - PAVIA, 23 OTT - Paola Mannella, nuovo prefetto di Pavia, da oggi ha assunto il suo nuovo incarico, insediandosi a Palazzo Malaspina. 58 anni, alle spalle una carriera svolta quasi interamente al Ministero dell'Interno, per la prima volta è alla guida di una Prefettura. "Non conosco direttamente Pavia, ma so perfettamente che questa provincia vanta una grande tradizione storica e culturale", ha sottolineato Paola Mannella che ha assicurato il suo totale impegno per garantire "la coesione sociale che già di per sé richiama immediatamente il concetto di garanzia della legalità, del buon andamento e della trasparenza amministrativa, di mediazione dei conflitti sociali con particolare riguardo alle crisi occupazionali, alle più delicate vertenze lavorative e sindacali e alle nuove istanze ecologiche".

"L'esperienza maturata al Dipartimento della pubblica sicurezza - ha aggiunto - mi ha insegnato l'importanza proprio del dialogo e del confronto, dell'ascolto delle varie anime dell'Amministrazione e delle forze di polizia per ricercare la soluzione dei problemi".

Oggi il nuovo prefetto di Pavia ha avuto un primo confronto con le forze di polizia, che rivedrà martedì 26 ottobre nella riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Lunedì Paola Mannella vedrà il presidente del Tribunale, il sindaco e il vescovo di Pavia, il rettore dell'Università e il direttore generale del Policlinico San Matteo. (ANSA).