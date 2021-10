Torna in edicola lo storico catalogo Postalmarket

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Torna in edicola il 23 ottobre - con Diletta Leotta in copertina - lo storico catalogo Postalmarket, con 180 brand tutti italiani, distribuiti in sei sezioni - abbigliamento e accessori, intimo, bellezza e cura del corpo, casa, cibo e bevande, tempo libero - su 364 pagine.

Online, sull'e-commerce implementato dalla tech company di Treviso Storeden di Francesco D'Avella, sarà possibile acquistare oltre 25.000 prodotti.

"Sfogliare il catalogo sarà come vivere contemporaneamente un'esperienza innovativa e vintage", dichiara il ceo Stefano Bortolussi (nella proprietà c'è anche H-FARM con Riccardo Donadon). "Sarà un magazine da collezione, una lettura, che confidiamo essere gradevole, con una selezione di prodotti di aziende solo italiane: la storia delle nostre famiglie, della nostra cultura dei consumi raccontata attraverso le aziende di fascia media e premium che l'hanno creata. Il catalogo sarà punto di riferimento per lo stile, ma poi l'esperienza di acquisto evolverà sul nostro e-commerce, programmato con le più innovative tecnologie esistenti".

Postalmarket lancerà infatti anche una app con la realtà aumentata gestita dalla start up veneta No Gravity. (ANSA).