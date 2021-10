Frode fiscale: 1,3 milioni di euro confiscati a imprenditori

(ANSA) - MONZA, 21 OTT - La Guardia di Finanza di Seregno (Monza) ha eseguito tre provvedimenti di confisca, per un totale di 1,3 milioni di euro, nei confronti di tre imprenditori brianzoli condannati in secondo grado per omessa presentazione della dichiarazione annuale delle imposte, frode fiscale e indebita compensazione delle somme dovute mediante crediti inesistenti.

Le confische di beni e denaro, disposte dalla Procura di Monza, sono la conseguenza di un'indagine delle fiamme gialle su due aziende, una di Desio e una di Giussano (Monza), operative nei settori della fabbricazione di apparecchiature per illuminazione, gestione di apparecchi per il gioco a pagamento e smaltimento di rifiuti.

I tre imprenditori titolari delle attività nel corso del tempo hanno occultato ricavi per oltre un milione di euro, utilizzando false fatturazioni per il doppio, con tanto di indebita compensazione mediante crediti inesistenti per oltre 400 mila euro. (ANSA).