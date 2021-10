Cina scrive a sindaco Brescia, cancellate mostra dissidente

(ANSA) - BRESCIA, 21 OTT - La Cina chiede di annullare una mostra in programma a Brescia dal prossimo 13 novembre con le opere dell'artista-dissidente Badiucao che aveva pesantemente criticato il governo cinese durante la pandemia di Covid.

Secondo quanto scrive il Giornale di Brescia, l'Ambasciata cinese ha inviato una lettera a palazzo Loggia al sindaco della città Emilio Del Bono per chiedere di annullare l'appuntamento.

Xi Jinping, già nel 2018 fece pressioni per annullare una mostra dello stesso artista allora prevista a Hong Kong.

"Le opere nella mostra sono piene di bugie anti-cinesi, distorcono i fatti, diffondono false informazioni, fuorviano la comprensione del popolo italiano e feriscono gravemente i sentimenti del popolo cinese mettendo in pericolo le relazioni amichevoli tra Cina e Italia", ha scritto l'Ambasciata cinese.

Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha già annunciato che la mostra non sarà annullata. (ANSA).