Ricerca: da Gilead oltre un milione di euro per 58 progetti

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Ammontano a oltre un milione di euro complessivo i fondi assegnati per i prossimi 12 mesi ai 58 vincitori, tra ricercatori, ricercatrici e associazioni di pazienti, della decima edizione dei Bandi promossi da Gilead Sciences in Italia, Fellowship e Community Award Program, presentata questa mattina a Milano, il cui tema principale è 'rendere possibile l'impossibile'.

Rivolti al settore della ricerca medica (il premio Fellowship) e alle comunità di pazienti (il premio Community), i bandi si propongono di finanziare i migliori progetti scientifici o socio-sanitari per migliorare la qualità di vita dei pazienti, gli esiti della malattia o favorire il raggiungimento di obiettivi di salute pubblica per le malattie infettive e onco-ematologiche. In questi 10 anni di vita del programma, le due iniziative, grazie a un contributo complessivo di oltre 11 milioni di euro, hanno consentito di realizzare quasi 500 progetti di natura scientifica o socio-assistenziale.

Quest'anno per il Fellowship program su 70 progetti presentati, ne sono stati premiati 33 con 980.000 euro, mentre con il Community program, su 44 progetti presentati, ne sono stati selezionati 25 con 770.000 euro. Quest'anno per il Fellowship program su 70 progetti presentati, ne sono stati premiati 33 con 980.000 euro, mentre con il Community program, su 44 progetti presentati, ne sono stati selezionati 25 con 770.000 euro.

"In questi dieci anni - sottolinea Cristina Le Grazie, Direttore Medico Gilead Sciences Italia - abbiamo lavorato per costruire un sistema equo, trasparente, innovativo e solidale per cercare di aiutare concretamente la ricerca e le associazioni italiane che, come noi, ogni giorno si impegnano per migliorare la salute e la qualità di vita dei pazienti con patologie gravi". I risultati, conclude Legrazie, "sono stati davvero formidabili, frutto della passione e dell'impegno di volontari, ricercatrici e ricercatori di tutto il Paese".

(ANSA).