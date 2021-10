In arrivo anche in Italia la prima tv arrotolabile

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Sarà presto disponibile anche in Italia, LG Signature Oled R, il primo televisore arrotolabile al mondo, che è in grado di ridefinire lo spazio attraverso la sua capacità di srotolarsi e arrotolarsi al semplice tocco di un pulsante. La notizia è emersa in occasione della presentazione dell'indagine "L'innovazione in casa", condotta da NielsenIQ e commissionata da LG Electronics, in occasione dei 25 anni di presenza in Italia dell'azienda Gli elettrodomestici, emerge dalla ricerca, sono diventati parte dell'arredo domestico, tanto che 6 italiani su 10 ritengono importante che i propri device siano anche esteticamente gradevoli. Un'esigenza maggiormente sentita tra i giovani (66%) e che arriva addirittura a guidare le scelte di acquisto su prodotti belli ma non funzionali, come scelto in particolare dai residenti nel Nord Est d'Italia. La ricerca "ha guidato - hanno spiegato all'evento tenuto a Milano - in maniera sempre più significativa anche lo sviluppo dei prodotti che LG ha proposto sul mercato". Tra questi, il frigorifero LG InstaView, che permette di guardare il contenuto all'interno senza aprirlo o i televisori Oled sottili solo 3mm, fino al condizionatore Artcool che può essere usato come un quadro, all'iconico armadio intelligente multifunzione LG Styler. (ANSA).