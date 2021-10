A Varese vince il sindaco uscente Davide Galimberti

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Quando mancano solo una decina di sezioni, il centrosinistra coi 5 stelle è in testa al ballottaggio per l'elezione del sindaco di Varese. Il primo cittadino uscente Davide Galimberti ha raggiunto il 53,78% delle preferenze, rispetto al 46,22% dell'avversario, il leghista Matteo Bianchi, che gli ha telefonato per complimentarsi.

Accolto da un lungo applauso, Bianchi arrivato alla storica sede varesina del Carroccio di piazza del Podestà, ha spronato i suoi sostenitori dicendo loro: "La partita è chiusa, ma non è un funerale, c'è chi vince e c'è chi perde, l'importante è essere a posto con la propria coscienza. Abbiamo fatto il massimo - ha detto Bianchi -, non ho nulla da rimproverarmi, un mesetto in più di campagna elettorale sarebbe stato meglio, ma accettiamo il risultato e organizziamoci per una sana opposizione. C'è il rammarico che il sindaco di una città importante come Varese sia stato eletto solo da un quarto della popolazione".

"Varese non torna indietro! Continuiamo a fare, Non vedo l'ora, subito al lavoro", ha invece scritto Galimberti su Facebook.

