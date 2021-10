Gasperini, tre punti importanti su campo ostico

(ANSA) - EMPOLI, 17 OTT - Temeva questa gara e lo aveva detto alla vigilia. Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è soddisfatto per questo successo post-sosta: "Questo è sempre un campo ostico per noi, l'Empoli è propositivo, noi ce la siamo complicata qualche volta. Sono stati comunque tre punti importanti". Zapata in panchina è una scelta in vista di Manchester: "Noi dobbiamo pensare anche alla Champions - ha aggiunto - . È arrivato l'altro giorno, lo avevamo lasciato in grandissima condizione, l'abbiamo ritrovato un po' meno. È importante comunque per lui fare gol. Muriel ha fatto molto bene, anche lui reduce da un lunghissimo infortunio, ha fatto un primo tempo veramente buono". Da valutare le condizioni di Toloi: "Abbiamo tanti infortunati, oggi si è fatto male Toloi, ma stiamo dimostrando di poter avere buone sostituzioni - ha concluso il tecnico -. A Manchester sarà tutta un'altra partita". (ANSA).