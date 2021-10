Comunali: oltre 200mila lombardi al voto, Lega punta Varese

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Sono 11 i Comuni lombardi dove si eleggerà il sindaco al ballottaggio con 227mila votanti chiamati alle urne oggi e domani.

L'unico capoluogo di provincia lombardo dove si vota è Varese, dove il sindaco uscente Davide Galimberti ha chiuso il primo turno in vantaggio di 3 punti con una coalizione che comprende tutto il centrosinistra (da Italia Viva a Europa Verde) e il Movimento 5 Stelle. Il candidato del centrodestra, il leghista Matteo Bianchi, proverà a ridare al Carroccio una delle sue città simbolo.

Ballottaggio anche ad Arcore (Monza e Brianza), dove risiede Silvio Berlusconi, con il centrosinistra che governa ormai da 10 anni in vantaggio dopo il primo turno di 7 punti. Si vota anche in altri grandi centri della Brianza come Vimercate, Desio e Seveso, dove Luca Allievi il sindaco uscente del centrodestra che ha raccolto il 17% di preferenze al primo turno, ha deciso che al ballottaggio appoggerà il candidato del centrosinistra.

Nel Milanese seggi aperti a Cassano d'Adda con i due candidati divisi da soli 5 voti al primo turno, e a Peschiera Borromeo, mentre nel Pavese si torna a votare nel piccolo comune di Torricella Verzate dove 15 giorni fa i primi due candidati hanno preso lo stesso numero di voti, 243. E la legge prevede quindi che l'elezione si ripeta. (ANSA).