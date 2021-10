Fuga di gas a Milano, in 80 fuori casa

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Un'importante fuga di gas ha costretto nella tarda serata di ieri all'evacuazione di un'ottantina di persone in un intero blocco di edifici in via Desenzano a Milano.

Gli sfollati sono stati ospitati nella vicina Casa del giovane, mentre i vigili del fuoco stanno cercando di individuare la causa della fuga.

Con l'aiuto degli agenti della Polizia locale gli abitanti degli stabili oggi recupereranno le loro cose di prima necessità, in attesa che l'intera zona sia mezza in sicurezza, per poi tornare a casa. (ANSA).