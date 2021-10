Borgosesia: si aggiudica la Villa Canali di Brescia

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Borgosesia, holding del settore finanziario e del real estate, quotata sul Mercato telematico azionario (Mta) di Borsa Italiana, si è aggiudicata l'acquisto di Villa Canali di Brescia, più nota come il 'Piccolo Vittoriale, "uno dei gioielli architettonici della città lombarda". Lo rende noto un comunicato della società.

Il prezzo di assegnazione a base d'asta è risultato pari a 586.000 euro e permetterà il parziale recupero del credito garantito da ipoteca iscritta sul cespite stesso pari a circa 1,15 milioni, in passato acquistato dal gruppo 440.000 euro.

"Il prestigioso immobile cielo-terra, con una superficie di circa 1.200 metri quadrati, avrà destinazione residenziale, con un progetto di restauro e riqualificazione autorizzato dal Comune e dalla Soprintendenza, in linea con il modello di business di Borgosesia", conclude la società. (ANSA).