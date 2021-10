Al via la prima Milano Restaurant Week

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Milano ha una nuova settimana a tema: è la Milano Restaurant Week, la cui prima edizione è in programma da venerdì 22 a domenica 31 ottobre. La rassegna, promossa da Milano&Partners con Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Confcommercio Milano e Nexi, nasce per valorizzare il mondo della ristorazione coinvolgendo capillarmente la città e i suoi quartieri.

Questa prima edizione, che nasce in concomitanza con le manifestazioni Tuttofood e HostMilano (dal 22 al 26 ottobre, Fiera Milano Rho), propone - in base al quartiere e alla tipologia di cucina - vari ristoranti e menù degustazione proposti a prezzo fisso a 20, 40, 60 o 80 euro. (ANSA).