Perdita d'acqua, danni a soffitto e opere al Leonardo3 Museum

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Un allagamento avvenuto in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano ha interessato anche il Leonardo3 Museum, mostra multimediale permanente dedicata al Leonardo inventore, con ricostruzioni delle sue macchine.

La perdita è iniziata questa mattina verso le 9 durante la preparazione dei locali del museo per l'apertura al pubblico ed è continuata fino alle 11 quando "finalmente - racconta il museo in una nota - si scopriva la sua provenienza da una suite dell'hotel VIK Milano che si trova ai piani superiori di Galleria Vittorio Emanuele II". Sempre secondo il museo, "al momento sono in corso verifiche tecniche per individuare se l'origine della fuga d'acqua derivi dall'impianto di riscaldamento del Comune o dell'hotel".

Il Leonardo3 Museum "ha subito danni al soffitto, alla pavimentazione e alle ali di alcune macchine della collezione del museo: il Grande Nibbio, l'Aquila Meccanica e la Macchina Volante CA176".

Il museo ha riaperto alle 13.30, transennando una parte della sala principale che già da domani sarà regolarmente aperta e visitabile. (ANSA).