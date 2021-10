Comune di Milano, controllo del Green pass in 500 sedi

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Da domani anche il Comune di Milano controllerà il possesso del Green pass a tutti gli oltre 1.500 dipendenti in 500 sedi. Le verifiche riguarderanno il personale dipendente, ausiliario, volontari, visitatori e chiunque svolga attività nelle sedi dell'amministrazione comunale ma saranno esclusi i cittadini che vorranno usufruire dei servizi. Da Palazzo Marino non sanno, per motivi legati alla privacy, quanti sono i dipendenti che potrebbero non avere il certificato verde.

Il tema della mancanza di personale potrebbe porsi ad esempio agli sportelli aperti al pubblico dove, in caso di assenza, il personale di back office è pronto a subentrare. Il Comune di Milano ha scelto di controllare il Green pass all'ingresso e non negli uffici: dalle 7.30 fino alle 10.30, cioè la fascia oraria in cui avviene l'entrata in servizio della maggior parte dei dipendenti, il controllo verrà effettuato all'ingresso di ogni sede su tutti i lavoratori. Nelle sedi dove è già presente personale della Polizia locale i controlli verranno fatti da loro, nelle altre sedi potrà controllare chi è addetto al servizio di portineria o di accoglienza.

I sindacati non sono soddisfatti delle modalità di controllo identificate dal Comune perché "non c'è stato un accordo e un confronto - ha spiegato Giovanni Molisse, portavoce Rsu del Comune di Milano - ma l'amministrazione ci ha convocati per comunicarci quello che aveva deciso". (ANSA).