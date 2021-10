In 500 a ballare in discoteca, locale chiuso dai Carabinieri

(ANSA) - COMO, 10 OTT - I carabinieri di Menaggio sono intervenuti nella notte nella discoteca "Papaya Club" di San Siro, nel Comasco, dove hanno sorpreso circa cinquecento giovani a ballare in pista, nonostante i divieti tuttora in vigore, senza rispettare il distanziamento e l'obbligo di indossare la mascherina.

La serata è stata così bruscamente interrotta ed è stata disposta la chiusura del locale. Inoltre sono scattate anche le verifiche del Nucleo Ispettorato del lavoro dell'Arma, per verificare il rispetto delle normative da parte dei gestori.

L'intervento segue di poche ore uno similare effettuato l'altra notte dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza alla discoteca Albert Hall di Fino Mornasco, dove erano state circa 300 le persone sorprese a ballare. (ANSA).