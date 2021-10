A Milano apre il decimo locale di Pacifik Poke

In Corso di Porta Vittoria 42 a Milano la nuova casa delle bowls hawaiane di Pacifik Poke, arrivata al decimo punto vendita in Italia, terzo nella città meneghina e primo in totale franchising. Dopo aver conquistato la capitale sabauda – 7 aperture in poco più di due anni e di cui tre durante mesi di forzata chiusura dovuti alla pandemia - antesignani nel mondo del delivery pre lockdown con la presenza all’interno della dark kitchen di Glovo, arrivano oggi a quota dieci.

Al centro del menu le originali hawaiian bowls che ricalcano le ricette originali che arrivano direttamente dalle Hawaii. Un pasto completo, sano ed equilibrato ma soprattutto ricco di gusto. Le proposte di Pacifik Poke comprendono anche altri piatti dal gusto esotico come i bagel, le tartare e le zuppe, ma anche dolci e bevande, come le speciali birre importate direttamente dalle Hawaii. Rimane la possibilità per tutti i clienti di comporre la propria bowl su misura, scegliendo gli ingredienti preferiti e basi particolari come il cavolo kale al posto del classico riso.

Mangiare sano e mangiare bene, una richiesta sempre più forte da parte del mercato internazionale, ma in particolare di quello italiano. Basti pensare ai dati dell’European Health&Fitness report del 2020 di Deloitte e EuropeActive che indica l’Italia come il quarto paese europeo in termini di abbonamenti a palestre e centri fitness.