Lombardia: 130mila euro a progetti contro violenza sulle donne

(ANSA) - MILANO, 29 SET - La Regione Lombardia sostiene la promozione di progetti dedicati alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne nelle università lombarde con un bando che aprirà domani. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al massimo all'80% delle spese di progetto considerate ammissibili. L'importo massimo del contributo per ciascun progetto non potrà comunque superare i 15.000 euro, a prescindere dal costo complessivo del progetto.

"Intendiamo così sostenere - ha spiegato l'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli - il sistema universitario lombardo nell'attivazione e nella promozione di progetti e percorsi formativi e di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne. Con lo stanziamento di 130.000 euro, mettiamo a disposizione degli atenei risorse per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare la capacità di riconoscere il fenomeno in tutte le sue forme e sensibilizzare, quindi, sull'importanza della prevenzione".

"Vogliamo fornire strumenti idonei per aiutare e prevenire un fenomeno che riguarda, purtroppo, tantissime donne che hanno bisogno di essere aiutate e supportate", ha concluso l'assessore regionale all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, Fabrizio Sala. (ANSA).