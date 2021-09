Clima: 1000 alberi a Milano, parte progetto Oasi Urbane Coop

(ANSA) - MILANO, 28 SET - E' partito questa mattina da Milano con la piantumazione dei primi mille alberi il progetto Oasi Urbani di Coop. Un'iniziativa collaterale alla PreCop26 delle Nazioni Unite in programma nel capoluogo lombardo, che porterà entro dicembre alla piantumazione di 10 mila alberi in 10 città italiane, con l'obiettivo di riqualificare aree degradate e contribuire a contrastare la crisi climatica.

A Milano le zone scelte sono il parco di Rogoredo, noto come il bosco della droga e al centro di un percorso di recupero dal punto di vista della sicurezza e naturalistico, e Casa Chiaravalle, il più grande bene confiscato alla criminalità della Lombardia diventato centro culturale e luogo di accoglienza per donne vittime di violenze. "Oggi piantumiamo 1000 alberi in un solo giorno grazie all'impegno che ci metteranno 150 ragazzi che arrivano a Milano da tutte le parti d'Italia, soci, dipendenti, volontari di tutte le principali cooperative di consumatori. E' un bel messaggio ma anche un'azione concreta e collettiva che da Milano parte per estendersi altrove; una sorta di percorso green che copre buona parte d'Italia", ha spiegato il presidente di Coop Italia e Ancc-Coop, Marco Pedroni. (ANSA).