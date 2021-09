Milano: Sala,a elettori centrodestra dico c'è voto disgiunto

(ANSA) - MILANO, 27 SET - "Io dico agli elettori del centrodestra che c'è anche il voto disgiunto, quindi pensateci".

È l'appello agli elettori del centrodestra del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in vista delle elezioni di domenica, a margine dell'inaugurazione della cerimonia di scoprimento della targa in memoria di Carla Fracci, posta sul muro della casa di ringhiera dove visse con la sua famiglia.

"La destra c'è, c'è un elettorato conservatore e di centrodestra, è un elettorato a cui io magari mi rivolgo, anche perché esiste ed è nelle regole democratiche il voto disgiunto.

- ha aggiunto - Quindi magari se qualcuno ci pensa, un sindaco te lo tieni per 5 anni, non esiste se non in casi rarissimi che un sindaco si dimetta , non può essere licenziato. I cinque anni prossimi saranno delicati, saranno gli anni dei fondi del Pnrr, del rilancio dell'uso del Pnrr, servono persone competenti".

