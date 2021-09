Made in Italy: Deloitte, 74 eccellenze 2021 innovano e crescono

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Aziende virtuose e resilienti, con una crescita superiore alla media italiana, che investono soprattutto in innovazione e hanno sposato la sostenibilità come strategia e valore aziendale, oltre ad avere una spiccata vocazione all'internazionalizzazione. E' la fotografia delle 74 eccellenze italiane che hanno ottenuto il riconoscimento di "Best Managed Companies", il premio istituito da Deloitte Private e sostenuto da Elite, il network e private market del Gruppo Borsa Italiana-Euronext, da Confindustria e da Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Nonostante la contrazione dell'attività economica e del fatturato dovuto alla pandemia, queste aziende - secondo un'elaborazione di Deloitte Private su dati Istat - hanno una performance migliore rispetto alla media delle imprese italiane, registrando un incremento medio del fatturato pari al 14,4%. Le "Best managed companies" sono in linea con le priorità del piano nazionale di ripresa e resilienza, sono presenti in tutta Italia, con una maggiore concentrazione al Nord (72%), e rappresentano sia aziende di piccole e medie dimensioni sia grandi imprese: il 54% ha un numero di dipendenti fino a 249, il restante 46% va oltre le 250 unità. In media, generano all'estero quasi la metà del proprio fatturato (44%) e l'espansione delle vendite oltreconfine è il principale fattore di crescita, su cui punta il 76% delle aziende. Il settore più rappresentato è quello dei prodotti industriali e costruzioni (29%), seguito da consumer products (26%), technology (11%), energia (8%), retail (7%), sanitario (3%), oil & gas (3%). Il 43% delle imprese è a conduzione familiare, il 14% è partecipata da fondi di Private Equity mentre sono 6 le aziende quotate in Borsa. (ANSA).