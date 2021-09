Ex pugile picchia la compagna, arrestato

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Un uomo di 56 anni, un ex pugile, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri a Besana Brianza (Monza) per aver fratturato due costole alla compagna, una donna di 57 anni, a seguito di una banale lite per gelosia.

A quanto emerso, la donna ha chiesto aiuto a un amico comune per andare a recuperare il compagno che, ubriaco, vagava in strada. Una volta rientrati a casa questi l'avrebbe insultata, colpita con vari oggetti tra cui un'anfora, un posacenere e altri suppellettili, per poi passare ai pugni. La violenta aggressione è stata bloccata grazie all'arrivo dei carabinieri, chiamati dai vicini di casa.

La 57 enne, trasportata in ospedale, è stata dimessa con 25 giorni di prognosi per politraumi e fratture. La donna ha raccontato inoltre di subire violenze fisiche e psicologiche da 20 anni. Accusato di maltrattamenti e lesioni gravi, l'uomo è stato portato in carcere. (ANSA).