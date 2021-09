Berlusconi,nel c.destra siamo essenziali per vincere e governare

(ANSA) - MILANO, 26 SET - "Forza Italia dobbiamo esserne convinti è insostituibile ed è essenziale per un centrodestra capace di vincere e di governare". Lo ha detto l'ex premier Silvio Berlusconi, nel corso di una telefonata al convegno 'Forza Milano' promosso dal partito per le amministrative.

"Solo con Forza Italia forte nei numeri e nelle idee il centrodestra può aspirare alla guida oggi dei maggiori Comuni italiani - ha aggunto - e domani dell'intero Paese dopo il 2023". E a Milano "abbiamo il diritto e il dovere di cambiare.

- ha concluso - Per questo abbiamo scelto non un politico di professione ma Luca Bernardo, una persona che ha saputo unire nel suo lavoro concretezza, umanità e capacita organizzativa e autentico amore per il prossimo e in particolare per i bambini".

(ANSA).