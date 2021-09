Cividini, elogio dei contrasti

(ANSA) - MILANO, 25 SET - E' una collezione fatta di contrasti quella presentata da Cividini, che per la prossima estate fa convivere il costruito e il minimal, lo stretto e il l largo, il corto e il lungo, il casual e il sartoriale. Il risultato è un guardaroba pratico ed essenziale dove i pantaloni larghi hanno un doppio passante per essere portati in versione regolare o a vita alta, a seconda di dove si infila la cintura.

Si portano con la maglia minimal in seta e si alternano agli shorts in double di cotone con risvolto alto abbinati alle T-shirt di seta con disegno ramage realizzato con lo stencil.

Tra gli abiti, quello in tela di lino ha una piccola manica a fazzoletto e pieghe con spacco sul davanti, mentre il nuovo completo vede la maglia asimmetrica in cotone con intarsi a fiori stilizzati abbinata alla gonna al polpaccio chiusa da bottoni automatici. (ANSA).