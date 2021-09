Moda: Kiton, si torna alla vita con chemisier in seta

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Gli abiti chemisier in seta stampata sono il must della collezione Kiton per la primavera-estate 2022, tutta declinata in seta e cashmere. Una celebrazione del ritorno alla vita che non dimentica quel che è successo, con le proposte legate a quel leisurewear ormai parte del guardaroba quotidiano - vale a dire felpe, t-shirt, joggers - proposte in cady di seta.

Anche il tailoring è soft, proposto in cady con giacca-vestaglia e cintura in vita, mentre i blazer con spalle ampie sono in damier abbinate a bermuda ampi e bluse in seta con cappuccio. (ANSA).