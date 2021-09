In Salento nasce la prima Wine Sharing Company

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Il nome è Tenuta Liliana, nel cuore del Salento: sarà la prima cantina ad applicare il modello di Wine Sharing Company. Una vigna compartecipata da soci internazionali che diventano "Partner" attraverso la sottoscrizione di quote azionarie e che potranno vendere il loro vino in tutto il mondo.

Ad avere l'idea e realizzare il progetto di tenuta Liliana, è stato Antonio Intiglietta, pugliese di origini e fondatore a Milano di "Artigiano in Fiera", la maggiore manifestazione fieristica internazionale dedicata al mondo delle micro imprese.

La nuova sfida imprenditoriale di Intiglietta nasce dalla decisione di tornare nella sua terra di origine dove, nel 2018, insieme alla moglie Liliana Angelillo, parte il progetto di Tenuta Liliana che oggi conta 8,5 ettari vitati che saliranno a 14 nel prossimo biennio.

L'obiettivo di produzione vinicola è di quattro etichette per 80.000 bottiglie complessive all'anno: quattro tipologie di vino biologico, che esprimeranno i differenti terroir con lo stesso vitigno, il Cabernet Sauvignon declinato in quattro differenti zone La cantina, di nuova realizzazione, è stata ricavata all'interno di una ex cava di tufo, bonificata, completamente rigenerata, e dotata delle più moderne tecnologie enologiche. Da un singolo vigneto nascerà "Ladame", che sarà il vino di punta dell'azienda. Si tratta di un vigneto situato a 200 metri slm, selezionato dall'enologo Andrea Fattizzo con il supporto di Pier Marie Guillaume: un terreno limoso argilloso, ricco di sostanze organiche.

"Per il Salento oggi esiste la concreta possibilità di rigenerazione in chiave agricola e agrituristica, creando i presupposti di una vera e propria Valley - afferma Intiglietta - Tenuta Liliana vuol essere una testimonianza tangibile del rischio imprenditoriale, focalizzato sulla rigenerazione agricola di 14 ettari di terreni di grande bellezza a beneficio delle future generazioni".

La commercializzazione delle prime bottiglie inizierà nelle prossime settimane con disponibilità dalla primavera 2022.

(ANSA).