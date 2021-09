Geas Basket presenta il roster in Torre Allianz

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Allianz e Geas Basket hanno presentato oggi la prima squadra che scenderà in campo per la nuova stagione in A1 nella Torre Allianz, quartier generale del Gruppo assicurativo-finanziario che affianca la squadra femminile di pallacanestro di Sesto San Giovanni sin dalla stagione 2018/2019, con una partnership pluriennale che è stata recentemente rinnovata fino al 2024.

La presentazione del roster si è svolta al 47° piano dell'iconica sede milanese della Compagnia, alla presenza del dg di Allianz Maurizio Devescovi e del presidente del club sportivo Carlo Vignati, accompagnato dalla squadra al completo, guidata dalla storica capitana Giulia Arcuri, dal direttore tecnico/Head Coach Cinzia Zanotti, dalla general manager Edy Cavallini e dallo staff della società sportiva. Ed è stata anche l'occasione per presentare la nuova maglia della prima squadra, indossata dalle giovani atlete per le foto-ricordo scattate dal tetto della Torre Allianz, dove è collocata una copia in scala ridotta della celebre statua della Madonnina.

"Siamo molto orgogliosi di questa partnership e felici che, ancora una volta, la nostra Torre Allianz sia stata scelta - ha detto Maurizio Devescovi - per presentare la squadra dell'Allianz Geas Basket che scenderà in campo nella stagione sportiva 2021/2022. Queste giovani atlete rappresentano al meglio una squadra con una storia importante e con valori, in campo e non, che Allianz condivide appieno. Puntiamo a una stagione sportiva di successo, ricca di soddisfazioni per la squadra e per tutti i tifosi".

"È un piacere immenso, oltre che un onore, assistere alla presentazione della squadra per la nuova stagione in questa prestigiosa e bella location, sede di Allianz - ha sottolineato Carlo Vignati -, che con partecipazione e vicinanza ci ha affiancato in questi anni e che, sono sicuro, continuerà a farlo. Tengo a ringraziare ancora una volta, a nome del Geas, oltre che l'importante società, anche il suo direttore generale Maurizio Devescovi". (ANSA).