A spazio Audi Milano Anna Wintour incontra Albert Watson

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Anna Wintour, la storica direttrice di Vogue , ha incontrato ieri il fotografo scozzese Albert Watson, all'Audi City Lab di via della Spiga a Milano, dove hanno visitato insieme, in occasione del vernissage, la mostra ''TWELVE" - a glimpse into the progressive vision of one of the most preeminent photographers of all time' che si tiene nello spazio dei quattro anelli fino al 27 settembre. In mostra ci sono 12 scatti iconici del maestro tra cui quello famosissimo di Steve Jobs.

Alla direttrice di Vogue America, Albert Watson ha illustrato il suo percorso artistico scandito dai ritratti di David Bowie e Steve Jobs, dagli scatti beauty di Kate Moss, passando per le interpretazioni artistiche di Andy Warhol e Mick Jagger.

L'incontro tra Anna Wintour e Albert Watson è stato all'insegna della creatività visionaria di due personaggi che con le immagini hanno emozionato, e continuano ad emozionare, pubblico e lettori. La mostra è realizzata in collaborazione con il Photo Vogue Festival. (ANSA).