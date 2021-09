Ruby: Sgarbi e Cruciani non insultarono Polanco,gip archivia

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Si chiude con una archiviazione l'inchiesta in cui Vittorio Sgarbi e il giornalista Giuseppe Cruciani erano accusati di aver diffamato Marysthell Polanco, una delle ospiti di Silvio Berlusconi ad Arcore e tra le imputate a Milano nel dibattimento Ruby 'ter, durante la trasmissione radiofonica 'La zanzara' andata in onda nel giugno del 2019.

Lo ha deciso il gip Carlo Ottone De Marchi che ha rigettato la richiesta della modella di origini dominicane, assistita dall''avvocato Paolo Cassamagnaghi, di andare avanti con gli accertamenti ritenendo che le espressioni a sfondo sessuale usate nei suoi confronti erano trasmodate in "un'incontrollata aggressione verbale" e "in termini gravemente infamanti e inutilmente umilianti".

Il giudice invece, nel decidere di archiviare, ha dato ragione al pm Alessia Menegazzo che ha ritenuto che "nel caso di specie, risulta rispettato i limite della continenza, in quanto le espressioni in contestazione utilizzate dagli indagati non rappresentano un'offesa diretta alla persona bensì rientrano nella valutazione della condotta della querelante, la quale" risponde di corruzione in atti giudiziari "nel processo a carico delle cosiddette Olgettine" ed è tra le protagoniste delle 'cene eleganti' nella villa dell'ex premier. (ANSA).