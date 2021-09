Musica: la nuova edizione di jazzmi al Blue Note di Milano

(ANSA) - MILANO, 22 SET - A ottobre prenderà il via la sesta edizione di JAZZMI, il festival jazz diffuso nato e cresciuto sotto la direzione artistica di Luciano Linzi e Titti Santini: la kermesse, prodotta da Ponderosa Music & Art e Triennale Milano in collaborazione con Blue Note Milano, porterà la musica jazz in varie location della città tra il 21 e il 31 ottobre. Per l'occasione il jazz club di via Borsieri propone una serie di 11 concerti.

Giovedì 21 e venerdì 22 ottobre, inaugurano il festival il bassista plurivincitore di Grammy Richard Bona e il pianista cubano Alfredo Rodriguez. Sabato 23 ottobre, Tony Momrelle, cantante soul e jazz, songwriter, attualmente lead vocalist degli Incognito. Domenica 24 ottobre, Germano Lanzoni - noto a tutti per essere il volto del Milanese Imbruttito - in Tanto vale lasciarsi andare! Martedì 26 ottobre, l'eclettico trombettista, nonché produttore, compositore e arrangiatore statunitense Keyon Harrold. Mercoledì 27 ottobre il palco di via Borsieri ospiterà per la prima volta la cantante francese Camille Bertault. Giovedì 28 e venerdì 29 ottobre, Vinicio Capossela per una serata evento unica e speciale intitolata 'Round One Thirtyfive'. L'ultimo week end, infine: sabato 30 ottobre, il pianista, compositore e bandleader Joey Alexander: giovane artista che a soli 18 anni si sta creando una delle più solide reputazioni tra i musicisti emergenti, e domenica 31 ottobre, Peter Bernstein, chitarrista tra i più significativi e applauditi esponenti del jazz e della musica improvvisata contemporanea. (ANSA).