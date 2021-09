Bernardo, non escludo di avere No vax in Giunta

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Il candidato sindaco al Comune di Milano per il centrodestra, Luca Bernardo, non esclude l'eventualità di poter aver nella sua Giunta un no vax ma gli consiglierebbe "sicuramente di vaccinarsi, come medico".

Bernardo è, però, "assolutamente contrario" e non accetta "neanche di discutere con quei no vax che sono violenti". "Sono invece assolutamente tranquillo nel dibattere con quei no vax che magari hanno paura o non hanno capito la comunicazione - ha detto in un incontro con accanto a sé i rappresentanti di tutte le liste che lo sostengono -. Li convinceremo sul perché è necessario farlo. Poi la scelta è personale, l'obbligo lo può dare solo il governo attraverso il Cts, ma ritengo che quando si discute nel limite del rispetto reciproco la discussione è sempre importante ed è importante ascoltare tutti.

Quindi non esclude no vax nella Giunta, gli è stato chiesto.

"Non escludo ma sicuramente gli consiglierei di vaccinarsi, come medico", ha risposto. (ANSA).