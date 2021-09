40enne investita a Milano, è grave

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Una donna di 40 anni è stata investita da un'auto intorno alle 4 di mattina in via Canova, a Milano. La donna è stata rianimata sul posto dai soccorritori del 118, che l'hanno poi portata in codice rosso all'ospedale Policlinico.

Il conducente della vettura - come spiegato dai vigili urbani - si è fermato a prestare soccorso alla donna investita. (ANSA).